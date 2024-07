El clásico entre Universitario y Alianza Lima se caracterizó por ser un partido friccionado hasta los últimos minutos. Este tipo de acciones dejó un estrago en tienda crema: Sebastián Britos quedó lesionado en una de las últimas jugadas. El portero uruguayo chocó con Carlos Zambrano y se pudo conocer que sufrió una fisura en el peroné; por esta razón, no estará en el próximo duelo ante Melgar. Como parte de comunicación con la hinchada, el guardameta publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo por la preocupación.

“A todos gracias por los mensajes, por el cariño y el respeto. Orgulloso de pertenecer al club más grande del país”, posteó en redes sociales. Además, el ‘1′ de Universitario acompañó este mensaje con una foto donde agradece a la tribuna por el apoyo luego de un partido.

Sebastián Britos dejó un mensaje para los hinchas de Universitario. (Foto: Instagram)

Esta lesión se produjo en los últimos minutos del partido ante Alianza Lima. Sebastián buscaba despejar una jugada de peligro y Carlos Zambrano quería conectar con el balón. El defensa se acercó con la vehemencia que lo caracteriza y derribó al portero. En este contacto, se produjo el golpe que provocó la molestia.

“El integrante del plantel profesional, Sebastián Britos, ha sido evaluado por el área médica del club y se le ha diagnosticado una fisura en el peroné distal de la pierna derecha, debido a un golpe en la última jugada del partido con Alianza Lima. El arquero del primer equipo se encuentra recibiendo tratamiento en la zona afectada”, comunicó el club.

Sebastián Britos sufrió una lesión en el partido de Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

De esta manera, no estará en los próximos partidos, por lo que su lugar será ocupado por Diego Romero, quien no ha debutado de manera oficial en el 2024. A pesar de no jugar, el joven portero fue incluido en la lista de convocados de la Selección Peruana para la Copa América, bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Precisamente, el ‘Flaco’ fue su DT en la temporada anterior, por lo que conoce la proyección de Romero de cara al futuro.

Con buenas actuaciones, Britos se ha ganado el puesto de titular en el equipo crema. Con 36 años de edad, su llegada se dio para la presente temporada, procedente de Liverpool de Uruguay donde fue campeón en 2023. El guardameta decidió no renovar contrato para enrumbar una nueva aventura.

En total, Sebastián ha jugado los 26 partidos del equipo crema, incluyendo Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Este 2024 recibió 18 goles, dejando su portería en cero en trece ocasiones. Por esta razón, es uno de los inamovibles en el esquema de Fabián Bustos.





¿Cómo le ha ido a Universitario en el Clausura?

Cabe señalar que Universitario se mantiene invicto en las tres primeras fechas del Clausura, con dos victorias y un empate. El equipo de Bustos sigue siendo el principal candidato al título nacional luego ganar el Clausura y continuar con un arranque sólido. La ‘U’ viene de golear 6-0 a Mannucci en el Monumental de Ate, empatar 1-1 contra Atlético Grau en Piura y 2-1 frente a Alianza Lima en una nueva edición del clásico.

El último viernes, Universitario venció a Alianza Lima luego de comenzar perdiendo el partido. A los 69′, y luego de un tiro de esquina de Sebastián Rodríguez, Andy Polo tuvo un mal cabeza y marcó en propio puerta. Tras ello, los cremas no bajaron los brazos y cerca de final -y en menos de 10 minutos- lograron la igualdad y la remontada. A los 81′, el ‘Tunche’ Rivera puso la paridad y luego de un centro de Jairo Concha, Carlos Zambrano anotó un autogol a los 88′.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el miércoles 31 de julio a las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Este duelo será crucial para ambos equipos en la lucha por el título nacional, ya que ambos están metidos en la parte alta de la tabla de posiciones. El ‘Dominó’ llega a este cruce después de caer por 3-1 a manos de Alianza Atlético, donde perdió su invicto de 15 partidos al hilo. La última vez que se enfrentó a la ‘U’ fue por el Torneo Apertura de este año, con triunfo merengue por 2-0: Diego Dorregaray y José Rivera anotaron los goles en el Estadio Monumental, el pasado 17 de febrero.





