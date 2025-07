Se juega la última jornada del Torneo Apertura Liga1 2025, jornada que definirá al ganador del primer torneo del año. Alianza Lima busca la hazaña frente a UTC en Cajamarca. Sin embargo, a penas transcurría el minuto 22 y ya los ‘blanquiazules’ sufrieron una sensible baja. Se trata de Eryc Castillo, el extremo ofensivo de Alianza Lima, no pudo continuar y solicitó su cambio entre tristeza y molestia por no poder continuar en un partido trascendental para los ‘íntimos’. En su lugar ingresó Pablo Ceppelini para darle más movilidad al medio sector.

Eryc Castillo con hielo en el Alianza Lima vs. UTC | Video: L1 MAX