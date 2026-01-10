Lesión Fernando Gaibor en el Alianza Lima vs. Independiente | VIDEO: ESPN
Lesión Fernando Gaibor en el Alianza Lima vs. Independiente | VIDEO: ESPN

El volante blanquiazul, Fernando Gaibor, fue sustituido a los 15 minutos del primer tiempo tras quedar sentido en una jugada dividida. Jesus Castillo ingresó en su lugar para el duelo amistoso ante Independiente.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

