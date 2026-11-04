Lisandro Alzugaray, que había ingresado por Edison Flores, duró poco en campo tras una lesión. (Video: L1 MAX)
Lisandro Alzugaray, que había ingresado por Edison Flores, duró poco en campo tras una lesión. (Video: L1 MAX)

movió su banco de suplentes en busca del empate ante , que sigue ganando 1-0 en el estadio Monumental. A los 60 minutos, el técnico crema dispuso los ingresos de Lisandro Alzugaray y Gutiérrez en reemplazo de Anderson Santamaría y Edison Flores. Sin embargo, cuatro minutos después, se presentó una situación inesperada: Alzugaray sintió una molestia física y tuvo que abandonar el terreno de juego pese a llevar poco tiempo en cancha. En su lugar ingresó Fértoli.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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