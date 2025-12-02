Lesión de Luis Abram en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
vs. juegan los play-offs en el Estadio Nacional. Sin embargo, el cuadro celeste sufrió una baja inesperada antes de los 30 minutos del primer tiempo con la lesión de cuando fue a buscar un balón dividido con Paolo Guerrero. El defensor de la Selección Peruana intentó ponerse de pie, pero no pudo sostenerse, motivo por el cual solicitó su cambio entre gestos de frustración por la magnitud del partido que se pierde. En su lugar, Paulo Autuori decidió el ingreso de Nicolás Pasquini, de esta forma, la línea de 4 defensiva del cuadro celeste quedó conformada de la siguiente manera: Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini.

