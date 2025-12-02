Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Qué mala suerte! La lesión de Luis Abram en Sporting Cristal vs. Alianza Lima
¡Qué mala suerte! La lesión de Luis Abram en Sporting Cristal vs. Alianza Lima
Se juegan los play-offs en el Estadio Nacional entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Sin embargo, el cuadro celeste sufrió una baja inesperada a los 30 minutos del primer tiempo con la lesión de Luis Abram tras un choque con Paolo Guerrero.
Lesión de Luis Abram en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan los play-offs en el Estadio Nacional. Sin embargo, el cuadro celeste sufrió una baja inesperada antes de los 30 minutos del primer tiempo con la lesión de Luis Abram cuando fue a buscar un balón dividido con Paolo Guerrero. El defensor de la Selección Peruana intentó ponerse de pie, pero no pudo sostenerse, motivo por el cual solicitó su cambio entre gestos de frustración por la magnitud del partido que se pierde. En su lugar, Paulo Autuori decidió el ingreso de Nicolás Pasquini, de esta forma, la línea de 4 defensiva del cuadro celeste quedó conformada de la siguiente manera: Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.