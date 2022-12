“El señor Romero no es parte de este proceso. Él no es abogado del proceso, no es una contraparte del proceso, habla en nombre de una asociación, pero la asociación no tiene ni parte ni arte en la ecuación de los derechos de transmisión que pertenece a la Liga 1. Está mal asesorado porque parece que no ha leído la resolución judicial”, comentó Caro a Depor.

Y es que, tras las declaraciones de Óscar Romero, más de un hincha pensó en que la resolución judicial también afectaba a 1190 Sport, la empresa con la que la FPF ha llegado a un acuerdo para los derechos de televisión de la próxima temporada. No obstante, el vocero legal del ente rector del balompié peruano tiene otra postura.

“La medida no afecta en lo más mínimo a 1190 Sport, entonces, (Romero) está faltando a la verdad o está bajo ignorancia legal. Los abogados sabemos que el proceso legal solamente puede haber efecto para las partes del proceso. No es una demanda contra 1190, ni contra los clubes, es una demanda contra el Consorcio del viejo modelo que está de salida. El señor Romero lo que está haciendo es desinformar, no sabemos con qué finalidad. Él no es ni la federación ni los clubes”, agregó el abogado.

Consultado sobre las declaraciones del presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales, SAFAP, Roberto Silva Pro, quien dijo que “la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol no es válida”, indicó que “si él dice que no es válida, tendría que decir por qué. Los únicos que pueden ser parte en esto son los clubes, la Federación y 1190 Sport, que es el operador que va a implementar el nuevo modelo a partir de enero. Escuchamos a todos, pero se tiene que cumplir la regulación, el estado de derecho, la legalidad, eso es nuestro punto de partida, no hay otro”.

En otro momento, Dino Carlos Caro se refirió a la decisión de los clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Sport Boys, Carlos A. Mannucci, Binacional y Cusco FC, que han decidido continuar con el Consorcio Fútbol Perú (GolPerú): “Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal de algún club que haya un acuerdo con el consorcio que está de salida”.

El vocero legal, a su vez, indicó que, de no respetarse la medida cautelar, el consorcio estaría cometiendo “delito de desobediencia a la autoridad”. “Nosotros lo que hemos difundido es que la medida cautelar deja sin efecto cualquier acuerdo comercial que haya podido celebrar el consorcio con terceros, no sabemos quiénes, no tenemos nada oficial, en torno a los derechos de transmisión que le pertenecen a la Federación. El no cumplir con ese mandato sería cometer delito de desobediencia a la autoridad. No creo que las empresas que forman parte del consorcio, como Telefónica que es una trasnacional, quieran iniciar la ruta de no obedecer un mandato judicial”, sostiene.

Causa y efecto

Como se recuerda, el pasado viernes 16 de diciembre, ocho clubes, acompañados de la ADPF Y de la SAFAP, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron su renovación con el Consorcio Fútbol Perú. Sin embargo, Dino Carlos Caro ha dejado claro que en la Videna de San Luis no se ha recibido información alguna sobre aquella extensión del vínculo.

“No hemos visto ningún contrato, tampoco hemos recibido alguna carta, comunicación, simplemente estamos a la espera que todos los clubes acaben de firmar para completar el expediente para formar parte de la competición de la Liga 1″, aclara el vocero legal de la FPF.

Es más, Caro adelantó lo que les pasará a los clubes que han renovado con el consorcio saliente. “Si son contratos previos lo vamos a respetar, pero si estamos hablando de contratos nuevos a partir que la Federación está haciendo uso de sus derechos de transmisión, lamentablemente lo que habrá será un proceso para que ellos (clubes) presenten un descargo suficiente. Si se someten a las reglas del Estatuto que es lo que se desea, van a continuar con su participación en las Liga1″.





