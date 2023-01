La primera jornada del Torneo Apertura 2023 está en peligro. Luego de la reciente disputa entre ocho clubes de la Liga 1 –Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal y Cusco FC– y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap) emitió un comunicado que pone en suspenso el normal desarrollo del campeonato.

La medida cautelar que ha tomado la FPF respecto a los derechos de transmisión de los partidos de los mencionados ocho clubes, ha llevado a que durante las últimas horas se emitan dos comunicados –uno de cada parte– en donde no hay indicios de que llegarán a algún acuerdo. Así, pues, la Safap plenteó su postura al respecto.

“Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF, como ente rector, que encuentre una solución inmediata a este conflicto interno. Hay una orden judicial que está impidiendo que los clubes reciban ingresos por derechos de televisión”, comienza el comunicado.

Asimismo, ponen de manifiesto su desacuerdo sobre los dimes y diretes entre los clubes y la FPF, lo cual no pone en riesgo el trabajo de los futbolistas de la Liga 1. “No podemos permitir que el trabajo de todos nosotros esté en riesgo porque los clubes y la FPF no son capaces de ponerse de acuerdo”, añaden.

Finalmente, la Safap propuso que la FPF y los 19 clubes del campeonato peruano se reúnan en la brevedad posible para llegar a un acuerdo sobre los derechos de transmisión de los partidos, con la finalidad de que los jugadores se sientan seguros de participar del torneo.

“Convoquen a los 19 clubes a una reunión de emergencia y no salgan de esa sala hasta que no se haya encontrado el consenso requerido. Los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno”, puntualizaron.





