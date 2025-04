En medio del desarrollo de la Liga 1 2025, la organización del torneo peruano ha dado a conocer una variante en el reglamento y las bases de la realización de los partidos. Generando sorpresa en las redes sociales, se ha generado un debate sobre si a equipos como Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal, beneficiaría este cambio pues influye directamente en la logística y planificación de los clubes para cada uno de sus compromisos. Aquí te contamos en qué consiste esta modificación.

La Liga 1 nunca deja de sorprender pues, a pesar de ya haber iniciado el campeonato, en el camino se puede ver cómo se va acomodando los reglamentos del torneo con constantes cambios que beneficia a algunos clubes más que otros. Ahora se ha dado una nueva modificación sobre las localías de los equipos en partidos de alto riesgo.

Y es que los clubes podrán solicitar la modificación de su escenario principal cada que se enfrenten a un rival que cause un “alto riesgo” en el desarrollo del mismo, como es el caso, quizá, de los partidos en los que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal suelen protagonizar.

Nuevo reglamento se dio a conocer a través de las redes sociales a los aficionados. (Captura: @EnriquedelaRosa)

“Un club podrá solicitar la programación de su partido en un estadio alterno en caso de que el encuentro pudiera ser considerado de alto riesgo, y este tenga un aforo mayor a su estadio principal, bajo las siguientes condiciones: el estadio alterno no podrá ser el estadio principal del club rival”, se indica en el nuevo documento emitido y revelado en las redes sociales.

Además, para realizar dicho cambio, el equipo va a tener que presentar una solicitud con treinta días de anticipación, salvo que sea un encuentro que corresponda a las primeras cinco jornadas del Torneo Apertura. Sabiendo que aún hay partidos por disputarse como en los casos de Atlético Grau vs Universitario y Juan Pablo II vs FBC Melgar.

“Si un club desea acogerse a lo establecido en este literal, deberá presentar su solicitud con menos de treinta días de anticipación a la fecha programada del partido, este plazo se exceptúa en el caso que el partido esté comprendido dentro de las primeras cinco fechas de la Liga 1 Apertura. En todo caso, sin excepción, la solicitud deberá ser presentada antes de que el partido sea oficialmente programado”, añadieron.

Cabe resaltar que con esta nueva indicación en el reglamento, no habrá problema alguno en el que el partido se pueda trasladar a la ciudad del equipo rival. Por ejemplo, en el caso del Atlético Grau vs Universitario, no existiría problema alguno con que se juegue este compromiso en Lima, de hecho es algo que al parecer se va a dar y el escenario protagonista sería Matute, que es uno de los lugares en el que los ‘albos’ eligieron como localía alterna también para Copa Sudamericana.

Atlético Grau podrá trasladar a Lima el duelo frente a Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1)

Pero el nuevo reglamento no dejó ni un solo detalle de lado. Pues en el mismo apartado, la Liga 1 indica que si llega a darse este cambio, el club que ha solicitado dicha programación tendrá que hacerse cargo de todos los gastos adicionales. Lo que implicaría un nuevo añadido en la logística y planificación de los partidos, no solo del club que haría de local sino también de la visita, siempre y cuando este duelo no se juegue en su región.

Con la nueva normativa, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen la oportunidad de jugar en estadios con mayor capacidad, lo que podría traducirse en un aumento en la recaudación de entradas y un mejor ambiente para sus hinchas. Este aspecto es crucial, ya que el apoyo de la afición puede influir en el rendimiento del equipo durante el torneo.

