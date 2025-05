El Torneo Apertura 2025 entra a su etapa más atractiva. Este martes, la Liga 1 publicó la programación de la decimocuarta fecha del campeonato peruano, que promete partidos emocionantes para todos los hinchas. Entre los más esperados está el duelo que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se enfrentarán en el Estadio Monumental. En tanto, Alianza Lima tendrá un bonito reto ante Sport Boys y está obligado a sumar de cara al título. ¿Te la vas a perder?

La jornada empieza el jueves 22 con el partido de la fecha. Aunque se trate de un día inusual para esta clase de compromisos, Universitario recibirá a Cristal en el Monumental desde las 9:00 pm., con un ambiente a clásico que atrae la atención de todos. La decisión de adelantar este duelo tiene que ver con la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se jugará a mitad de semana.

El fútbol continuará el viernes 23 con la programación de dos partidos. Desde las 3:30 pm, en Huánuco, Alianza Universidad será local ante Melgar, uno de los candidatos a quedarse con el título del Torneo Apertura. Este partido es clave para los rojinegros en su intento de mantenerse arriba en el campeonato.

Universitario y Cristal protagonizan el partido más importante de la fecha 14. (Foto: Sporting Cristal)

Más tarde, ese mismo día, Alianza Lima visitará a Sport Boys (8:00 pm.) en el Estadio Nacional, en uno de los compromisos con mayor tradición. Para los blanquiazules, ganar este partido es clave para mantenerse con opciones reales de conquistar el Apertura. Eso sí, los rosados también pelean puestos importantes en el certamen.

El sábado 24 habrá tres partidos más. El día arranca con el enfrentamiento entre Comerciantes Unidos y Cusco FC, desde la 1:00 pm. en Cutervo. Luego, Atlético Grau será local ante Binacional en el Campeones del 36 (3:30 pm.); mientras que Cienciano recibirá a UTC en el Garcilaso de la Vega del Cusco (6:00 pm.).

La fecha 14 terminará el domingo 25 con los últimos tres compromisos. En Tarma, desde la 1:00 pm., ADT es favorito para ganarle a Ayacucho FC. Más tarde (3:15 pm.), Los Chankas recibirán a Alianza Atlético en Andahuaylas; y, por último, Deportivo Garcilaso enfrentará a Juan Pablo II College en el Cusco (6:00 pm.). Sin duda, será una jornada emocionante que puede marcar el rumbo del Torneo Apertura.

¿En qué canales ver la fecha 14 del Torneo Apertura?

Como se sabe, los dos únicos equipos que transmiten sus partidos por GOLPERU son Universitario y Sport Boys. Esto quiere decir que solo los encuentros que tengan a los cremas y rosados como locales serán televisados por dicha señal, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

En este sentido, el resto de compromisos serán transmitidos por L1 MAX, canal disponible en la parrilla de DirecTV, WinTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Un dato no menor es que el único equipo que no jugará esta jornada es Sport Huancayo, ya que, como se recuerda, tenemos 19 clubes en el campeonato, por lo que uno debe descansar por fecha.

