El Torneo Apertura 2025 sigue su curso. Este martes, la Liga 1 publicó la programación de la octava fecha del campeonato peruano, que promete partidos emocionantes para todos los hinchas. Entre los más esperados están los que protagonizarán Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que están obligados a sumar tres puntos importantes para continuar con su camino hacia el título. Esta fecha se perfila como una de las más atractivas. ¿Te la vas a perder?

La jornada empieza el viernes 11 de abril con dos duelos en provincias. En Huanta, Ayacucho FC recibirá a UTC en un encuentro crucial para ambos, debido a la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en el Torneo Apertura. Más tarde, en Andahuaylas, Los Chankas será local ante Sport Huancayo, que necesita ganar fuera de casa para ser protagonista del certamen.

El sábado 12 continuará la jornada. Primero, un necesitado Juan Pablo II intentará revertir su irregular imagen en el Apertura enfrentando a Alianza Atlético en Lambayeque. Y en el partido de fondo para ese día, Cienciano recibirá a Alianza Universidad en el Cusco. El ‘Papá’ buscará aprovechar su localía para continuar en los puestos de vanguardia del certamen.

La programación de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El fútbol continuará el domingo 13. Temprano, Sporting Cristal recibirá a Cusco FC en el Alberto Gallardo con el objetivo de hacer respetar la casa. Después, Comerciantes Unidos será local ante Sport Boys en Cajabamba, en un compromiso donde ambos buscarán mostrar su mejor versión. Más tarde, ADT y Binacional se verán las caras en Tarma; y, de fondo, Universitario chocará con Melgar en el Monumental, en el partido más atractivo de la fecha.

Por otro lado, la jornada cerrará el lunes 14 en el Cusco, donde Deportivo Garcilaso recibirá a Alianza Lima, uno de los protagonistas del Torneo Apertura. Este partido es clave para los íntimos, quienes necesitan dar un golpe de autoridad jugando en ciudades de altura para acercarse al objetivo de salir campeón este año.

Con varios duelos clave, esta fecha del Torneo Apertura se presenta como una de las más emocionantes hasta el momento. Los equipos están listos para darlo todo en la cancha, y los hinchas esperan vibrar con cada gol y cada jugada decisiva.

¿En qué canales ver la fecha 8 de la Liga 1?

Como se sabe, los dos únicos equipos que transmiten sus partidos por GOLPERU son Universitario y Sport Boys. Esto quiere decir que solo los encuentros que tengan a los ‘Cremas’ y ‘Rosados’ como locales serán televisados por dicha señal, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

En este sentido, el resto de compromisos serán transmitidos por L1 MAX, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Un dato no menor es que el único equipo que no jugará esta jornada es Atlético Grau, ya que, como se recuerda, tenemos 19 clubes en el campeonato, por lo que uno debe descansar por fecha.

