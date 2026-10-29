Es oficial, vuelve la bolsa de minutos: todos los cambios en la Liga 1 para la temporada 2027

Con la finalidad de ampliar las oportunidades para los jóvenes futbolistas del país y promover el crecimiento de los clubes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su presidente, Agustín Lozano, anunció el lanzamiento del Plan de Fortalecimiento de Competiciones y Desarrollo de Talento 2027-2030.

La iniciativa apunta a implementar un sistema nacional que permita detectar, formar y proyectar a nuevos talentos peruanos hacia el fútbol profesional, las selecciones nacionales y el extranjero.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, destacó la importancia de este proyecto y señaló que se busca generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Según explicó, el plan contempla medidas que se aplicarán de manera progresiva y que involucrarán tanto a los clubes como a las ligas del país.

HABRÁ CAMBIOS EN EL FÚTBOL PERUANO DESDE 2027

Entre las principales modificaciones se encuentran nuevas disposiciones para fomentar la participación de futbolistas jóvenes en Liga1, Liga2, Liga3 y la Copa de la Liga.

En el caso de la máxima categoría, los equipos tendrán que contar obligatoriamente con un futbolista Sub-23 (categoría 2004 o menor) dentro del campo de juego. Además, deberán sumar 2.200 minutos con jugadores Sub-20 durante 2027, cifra que aumentará a 2.500 minutos a partir de 2028. Desde 2029, una parte de esos minutos tendrá que ser acumulada por futbolistas formados en las propias instituciones.

El proyecto también contempla modificaciones en las normas de inscripción y participación de extranjeros, con la intención de que su presencia no reduzca los espacios destinados al talento nacional.

Otro de los puntos abordados será la articulación entre los torneos de menores y las competiciones profesionales. Asimismo, el calendario de la Liga1 tendrá que considerar la preparación de la selección peruana. De esta manera, cuando la FPF lo solicite por requerimiento del comando técnico, el campeonato podrá detenerse hasta diez días antes del comienzo de una Fecha FIFA.

INCENTIVOS PARA LOS CLUBES FORMADORES

La Federación también anunció cambios en la distribución de los ingresos por derechos audiovisuales de la Liga1. A partir de este plan, se tomarán en cuenta aspectos como la infraestructura, el trabajo en divisiones menores, los resultados deportivos, el cumplimiento de licencias y el impacto mediático de cada institución.

Los ingresos adicionales deberán destinarse a proyectos previamente aprobados por la FPF, relacionados con la formación de menores, infraestructura deportiva, tecnología y capacitación. Además, se actualizarán los mecanismos de compensación y reconocimiento para las instituciones que contribuyan a la formación de futbolistas.

Lozano remarcó que el crecimiento del fútbol peruano necesita un compromiso conjunto y sostenido. En esa línea, aseguró que la Federación será responsable de coordinar el proceso, supervisar su ejecución y evaluar los resultados de las medidas anunciadas.

¿CUÁL SERÁ EL CUPO DE EXTRANJEROS PARA 2027?

Otro aspecto importante del nuevo plan está relacionado con la presencia de futbolistas extranjeros en la Liga1. Para la temporada 2027, los clubes podrán inscribir un máximo de seis jugadores foráneos y tener hasta cinco de ellos simultáneamente dentro del terreno de juego.

Finalmente, se permitirá realizar hasta dos reemplazos de extranjeros durante el segundo periodo de inscripción. Esta cifra podrá ampliarse con un tercer cambio en caso de una lesión grave o una transferencia del futbolista al extranjero.