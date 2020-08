Millones de peruanos esperaron por más de 150 días que llegue el viernes 7 de agosto, fecha en la que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que se reanudaría la Liga 1. Luego de meses de preparación física (hasta con fases), elaboración de protocolos y ajustes en el sistema de campeonato, los 20 clubes profesionales se concentraron en la capital. Y cuando parecía que todo estaba okey, el primer duelo demostró algo que muchos ya predecían: el país, a nivel de sociedad, aún no está listo para eventos de tal magnitud.

En la previa del Universitario de Deportes vs. Cantolao, los hinchas cremas salieron a las calles y, sin respetar las normas sanitarias y el estado de emergencia, crearon disturbios alrededor del Estadio Nacional, recinto donde se llevó a cabo el encuentro. El hecho fue duramente criticado en redes sociales, debido a la difícil situación que vive actualmente el país y, el Estado Peruano, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), decidió suspender el resto de la Fecha 7.

En conversación con Deporcast, Giovany Rocío, miembro de la comisión legal de fútbol de la FPF, nos brindó detalles de las negociaciones que se vienen dando con las autoridades correspondientes y, a su vez, nos confesó que volveríamos a disfrutar del fútbol más pronto de lo que muchos pensaban.

“La FPF se ha reunido con el primer ministro, Walter Martos, con presidencia, con la PNP, y con los clubes involucrados. También se han mantenido conversaciones con la CONMEBOL, porque los protocolos que se están cumpliendo en la Liga 1 son los del Ministerio de Salud, pero también hay protocolos FIFA”, señaló el abogado.

Giovanny Rocío, en tanto, indicó que “esta semana se estaría reiniciando la Liga 1. Es probable que el lunes o martes se esté anunciando el reinicio del campeonato o quizá se establezca una semana más de para. Aún estamos en manos de las autoridades, pero todo va bien encaminado”.

Escucha la entrevista a continuación:

“No habrá segunda oportunidad”

En la misma conversación, el abogado de la FPF habló fuerte y claro sobre el comportamiento de los hinchas y aseguró que de volver a repetirse un acto similar a lo ocurrido previo al duelo entre Universitario y Cantolao, el fútbol en nuestro país quedaría sin esperanzas de volver a reanudarse hasta que el estado de emergencia llegue a su fin.

“Se ha hecho un llamado a los jefes de barra de los tres o cuatro principales equipos que hay en Lima para que simplemente entiendan que si quieren que esto continúe y el fútbol se vuelva a jugar, no puede haber ningún hecho parecido ya que simplemente el campeonato no se volvería a jugar. Si una barra vuelve a propiciar alguno de esos lamentables acontecimientos, ya no creo que exista una segunda oportunidad para la Liga 1″, concluyó.

