Este sábado 26 de agosto, Carlos A. Mannucci vs. Cienciano se enfrentaron por la fecha 11 del Torneo Clausura 2023. Si bien todo parecía indicar que el encuentro se desarrollaría con total normalidad, la organización del campeonato nacional comunicó a ambas escuadras que el cotejo arrancaría con la ausencia del VAR, algo que preocupó a ambos planteles. Sin embargo, todo se complicó aún más luego de una polémica jugada a los 30′, cuando el colombiano Leiner Escalante fue derribado en el borde del área por un defensor del cuadro imperial, decretando la pena máxima a favor de los locales. Esto causó el malestar del ‘Papá', que no tardó y se quejó en redes sociales por este suceso, motivo por el que la Liga 1 Betsson

no tardó y emitió un comunicado explicando los detalles de lo ocurrido en el Estadio Mansiche.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) comunica que este sábado 26 recibió la información del proveedor del VAR en el Perú, MediaPro, indicando desperfectos -al parece originados en el generador eléctrico- en el VOR asignado al partido Mannucci vs. Cienciano, en el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo”, inicia el oficio.

La Liga 1 Betsson reveló que el partido debía arrancar, a pesar de que la ausencia del VAR, de acuerdo al reglamento del campeonato nacional. “Ante esto, el partido fue iniciado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 111.6 del reglamento de la Liga 1 que contempla situaciones excepcionales de esta naturaleza, así como también se encuentra reglamentado en el protocolo VAR”, añadieron.

Eso sí, también informaron que se pudo solucionar con éxito esta falla, motivo por el que se hizo uso de la tecnología minutos después del inicio de la segunda mitad. “La empresa MediaPro logró la solución técnica y la actividad del VAR se dio en este partido desde el minuto 50, aproximadamente, bajo condiciones reglamentarias”, comunicaron.

Cabe resaltar que el comunicado de la Liga 1 Betsson culminó señalando su compromiso ante este tipo de hechos: “MediaPro, Conar y la LFP tomaron acciones inmediatas ante este hecho y vienen elaborando un informe que será de conocimiento público en los próximos días”.

El comunicado de la Liga 1 Betsson. (Foto: Liga 1 Betsson)

