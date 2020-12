Carlos Stein logró la permanencia en Primera División tras sacar adelante su duelo contra UTC de Cajamarca. Uno de los anotadores fue Facundo Parra, el exjugador de Independiente de Avellaneda, quien fue consultado sobre la posibilidad al fútbol de su país, dejando una respuesta que dejó sorprendidos a propios y extraños.

“No me cierra jugar en Argentina por lo económico. Si me tienta en ese aspecto, no lo dudo. La liga de Perú es menos competitiva que la de Argentina, pero el dinero del pago es mejor, sin duda alguna”, sostuvo el atacante que salvó la categoría con Carlos Stein en 2020.

Por otro lado, Facundo Parra considera que cometió algunos errores en su formación como futbolista, los mismos que hicieron que no despegue de la manera deseada, más aún luego de proclamarse campeón de la Copa Sudamericana en 2010 con Independiente.

“De chico no me cuidé tanto. Hubiera tenido mejor carrera si era más responsable. Ahora se cuidan más con las comidas y el descanso. Antes se desayunaba facturas con el entrenador”, agregó el futbolista en diálogo con Enganche de Argentina.

Carlos Stein tiene luz verde para el 2021

La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió otorgar licencias a 17 de los clubes que competirán en la temporada 2021 de la Liga 1, entre los que destaca Carlos Stein, cuya permanencia en Primera es cuestionada por Alianza Lima.

Tras subsanar errores en la entrega de documentación necesaria, Carlos Stein, Alianza UDH y UTC de Cajamarca quedaron habilitados oficialmente para afrontar la próxima campaña de la máxima categoría del balompié nacional.

Este jueves fueron publicadas las resoluciones de las licenciamientos de las instituciones mencionadas, que se suman a las que fueron emitidas para los demás 14 equipos que conservaron la categoría al final de la Liga 1 2020: Universitario, Sporting Cristal, San Martín, Cantolao, Cienciano, Binacional, Ayacucho FC, César Vallejo, Carlos A. Mannucci, Cusco FC, Melgar, Sport Boys, Municipal y Sport Huancayo.

