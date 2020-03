El estado de emergencia y el toque de queda se amplió en el norte del país. Atletico Grau, equipo piurano recién ascendido a la Liga 1, es una de las instituciones que más sufre durante la cuarentena y la paralización del Torneo Apertura. Incluso, Arturo Ríos confirmó que tienen que hacer esfuerzos para poder cumplir con la planilla de todos los que conforman el club.

“Conversé con miembros de la FPF indagando sobre el tema porque, realmente, existe un escenario incierto. Este es un año atípico en todo tipo de actividades pero solo queda seguir remando. a nosotros se nos complica mucho más porque no tenemos contrato con la televisión. Pero, esperemos darle solución a corto plazo", señaló el presidente del equipo norteño en diálogo con Radio Ovación.

A pesar de ello, en Atlético Grau consideran que el reinicio del campeonato local no debe apresurarse, a pesar de la intención de varios clubes de la Liga 1 de jugar a puertas cerradas el campeonato local por unas fechas, ya que serían nuevamente afectados al no poder contar con taquilla en sus duelos en condición de locales.

“El futuro para todos es incierto y hoy en día no hay ruta estratégica porque todo depende de los indicadores de salud, mientras que eso no suceda solo nos queda esperar. Mientras tanto considero que no puede programarse partidos sin espectadores solo por beneficiar a algunos clubes. En estos momentos lo que más necesitamos es diálogo entre todas las partes para encontrarle una solución”, finalizó.

