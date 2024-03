Al igual que dicha denuncia, Chappell dio nombres de árbitros y dirigentes del fútbol peruano que estarían involucrados en supuestos arreglos. Sus comentarios generaron un remezón y ocasionaron la reacción de Agustín Lozano, presidente de la FPF; Carmen Retuerto, presidente de la Conar; y Víctor Hugo Carrillo, jefe instructor de árbitros y árbitros VAR de la Conar. Todos exigieron al exárbitro llevar las pruebas a los organismos competentes para iniciar la investigación y desterrar a los implicados; pero el problema sigue allí.

Y mientras la crisis continúa, la solución al problema parece hundirse en la burocracia. Como se sabe, en noviembre pasado, la congresista Susel Paredes presentó el proyecto de ley 6487, que incorpora al Código Penal el delito de manipulación de espectáculos deportivos, buscando sancionar a quienes estén envueltos en estos actos, independientemente de la persona y el deporte en cuestión. Pero hasta ahora, no hubo avance al respecto. Aquí la cronología del escándalo.

Cronología de una crisis arbitral

Sábado 16

Si bien no implica a los árbitros directamente, el comunicado de Los Chankas en contra de sus jugadores, tras la derrota por 0-1 ante Atlético Grau en Andahuaylas el viernes 15, puso sobre la mesa de discusión el tema de amaño de partidos. Eso atrajo la atención y motivó a que las posteriores denuncias sobre arreglos bajo la mesa salieran a la luz. “Como dirigentes, recibimos información relacionada con actividades de apuestas ilícitas que podrían haber afectado los resultados del encuentro [...] La inesperada derrota de nuestro club coincide con la información que recibimos en horas de la mañana (del viernes)”, se lee en la publicación del club. De igual manera, la directiva destacó el hecho de que en los últimos tres encuentros consecutivos, su equipo experimentó remontadas en contra, todas en el segundo tiempo.

Posteriormente, el verdadero destape lo hizo Fernando Chappell, exárbitro FIFA, quien denunció arreglo de partidos en el fútbol peruano. Mediante el programa ‘Pasa en las redes’ de Latina, aseguró tener pruebas y acusó de corrupción a la Conar. “Tengo seis audios, que tienen ya informaciones con videos de árbitros que arreglan partidos y que están cansados de eso y lo quieren hacer público”, comentó Chappell. Asimismo. afirmó que existen tarifas en partidos de Copa Perú y fútbol profesional. “¿No te acuerdas de Miguel Santivañez? ¿De dónde sacan departamento nuevo, casa nueva? La gente lo sabe, la Federación lo sabe. Tiene los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas, todas volvieron”, aseguró.

Comunicado de Los Chankas por posibles apuestas ilícitas. (Imagen: Los Chankas)





Domingo 17

Mientras las declaraciones de Chappell generaban cierto revuelo en distintos medios de comunicación, el plantel de Los Chankas expresó su disgusto por la acusación de la directiva del club respecto a, supuestamente, haber amañado el partido contra Atlético Grau. También en un comunicado difundido en redes sociales, los jugadores rechazaron las aseveraciones de la directiva y la instaron a presentar pruebas contundentes. “La idea de participar en actividades ilícitas va en contra de nuestros principios fundamentales y del espíritu deportivo que representamos [...] Solicitamos a nuestra directiva que presente las supuestas evidencias producto de las acusaciones vertidas en el mencionado comunicado o en su defecto, se retracte de las acusaciones que perjudican la honorabilidad e imagen de todos los que conformamos el plantel profesional 2024″, puede leerse en el documento.

El enfrentamiento entre la directiva y los jugadores de Los Chankas, a raíz de la posible participación de algunos elementos del club en apuestas ilícitas, llegó hasta oídos de la Agremiación de Futbolistas (Safap), que se mostró interesada en identificar a los implicados (árbitros, dirigentes y jugadores) para erradicarlos del fútbol peruano. “Apoyamos el proyecto de ley que incluye como delito la manipulación de resultados deportivos en el código penal, con un castigo no menor a tres años de pena privativa de libertad”, escribieron en su comunicado. Asimismo, exigieron que toda denuncia sea con pruebas de por medio, a fin de evitar caer en la difamación. “Juntos debemos trabajar para sacar del sistema a todo aquel que participe en el amaño de partidos, con las pruebas necesarias y los procesos correctos”, agregaron.

Jugadores de Los Chankas emitieron un comunicado sobre acusación de apuestas. (Foto: Difusión)





Lunes 18

Si bien la tensión entre la directiva y los jugadores de Los Chankas quedó en ‘stand-by’, las acusaciones de Chappell hicieron que el punto de mira esté puesto sobre la honorabilidad de los árbitros del fútbol peruano y la Conar. Al respecto, Depor conversó con Winston Reátegui, exárbitro FIFA y comentarista de L1 MAX, quien diferenció dos escenarios de la crisis arbitral. “No hay que confundir. Algunos equipos arbitrales tienen un mal arranque de campeonato, al igual que los equipos de fútbol; pero de allí a denunciar corrupción es otra cosa. Habría que tener pruebas [...] Los encargados de responder y salir a la palestra son la Conar, la asociación de árbitros y la FPF. Ellos son los tocados y deben precisar esos puntos”, expresó.

Martes 19

Luego de lo dicho por Reátegui, la bomba estalló. Carmen Retuerto, presidenta de la Conar, rompió su silenció y reveló en Latina que hubo amaños de partidos en 2021 y 2022 en el fútbol peruano (RPP indicó que corresponderían a la Liga 2). De acuerdo a sus palabras, detalló que se presentaron cinco casos en 2022, de los cuales dos fueron resueltos y tres están pendientes de investigación. Asimismo, reconoció que en 2021 recibieron una denuncia hacia un árbitro principal FIFA (que sería Miguel Santivañez) y tomaron cartas en el asunto, presentando las pruebas a la Comisión de Ética e Integridad de la FPF. Al final, el juez fue separado del equipo arbitral permanentemente.

La revelación de Retuerto coincidió con las declaraciones de Agustín Lozano, presidente de la FPF, quien ese mismo día instó a Chappell a presentar las pruebas que confirman sobornos a árbitros del fútbol peruano. “Hace poco salió una persona a denunciar que existen árbitros y que tiene audios, ¿por qué no colaboramos? Si hay un peruano que dice que existen árbitros que están metidos en el mal manejo de partidos, publíquelo. Señor Chappell, le hago un llamado, ponga los audios y los videos, no le haga daño a su propio país”, expresó.

Y la respuesta de Chappell llegó en la noche. “Lo escuché decir que den pruebas. Ayer (lunes) en un programa mostré la prueba más contundente que lo compromete a él desde el inicio de su gestión, que su hermano Alberto Lozano había sido expulsado de las filas del arbitraje nacional por corrupción, por el presidente anterior (Manuel Garay). Sin embargo, él (Agustín Lozano) -al momento de ingresar a la FPF- lo repuso y siguió adelante. Hay un audio donde lo compromete a él y en el que lleva a ganar a Unión Comercio”, dijo.

Chappell también detalló el caso del asistente llamado Ulises Ureta, a quien presionaron para que ayudara en un resultado, y cuando fue a reclamar a la Conar, los árbitros James Huamaní y Josué Ciriaco lo habrían amenazado. “El asistente llegó a la oficina de la Conar sudoroso, asustado y no pudo ratificar la denuncia que había hecho horas antes”, contó.

Agustín Lozano habría repuesto a su hermano Alberto al equipo arbitral pese a que fue separado por la gestión anterior, según Chappell. | César Bueno - GEC

Miércoles 20

Conforme pasaban los días, fueron saliendo más revelaciones. A primera hora del miércoles, Carmen Retuerto fue abordada nuevamente por las prensa y esta vez contó que fue amenazada por desconocidos antes de la final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, partido que se disputó en Matute. “Recibí una amenaza en la previa de la final del año pasado, porque decían que la designación del árbitro (Edwin Ordóñez) era de Alianza Lima. Pero estuve tranquila, porque sé cómo es este trabajo. El que nada debe nada teme”, sostuvo la presidenta de Conar en TV Perú.

Pero lo fuerte vino después, cuando Chappell, en entrevista con Exitosa Deportes, reveló que un dirigente de Deportivo Garcilaso pagó 10 mil soles al árbitro para que lo favoreciera en el partido contra Unión Comercio, en Tarapoto, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura 2023. La victoria aseguraba la clasificación del cuadro cusqueño a la Copa Sudamericana, algo que finalmente ocurrió, ya que vencieron 1-2 en aquella ocasión. “Tengo los audios acá [...] Un dirigente de Garcilaso le dio 10 mil soles al árbitro. Tengo los audios. Tengo la entrega del dinero. Tengo el váucher. Tengo los WhatsApps”, respondió.

Chappell fue exponiendo más casos. Por ejemplo, contó que Unión Comercio también arreglaría con los árbitros y sacaría provecho de la corrupción. “Por A o por B, todo el mundo lo hace. Una fecha Comercio compra y la otra Garcilaso compra. Ha habido partidos donde tanto A como B, yo sé qué equipos son, han ofrecido arreglo, y han agarrado de los dos lados”, agregó. Si bien el club tarapotino no respondió, Deportivo Garcilaso sí lo hizo en un comunicado en el que exigía a Chappell presentar pruebas y anunciaba tomar medidas legales contra su personal.

En medio de todo el escándalo sobre la buena fe de los árbitros, la FIFA respondió a la denuncia de la directiva de Los Chankas sobre la supuesta vinculación de sus jugadores con las casas de apuestas. Por intermedio de la empresa Sportradar, corporación que trabaja con el máximo ente rector del fútbol desde el 2017 y está encargada de corroborar la integridad de los eventos deportivos, no se encontraron indicios de haber arreglado el compromiso contra Atlético Grau (informó RPP). Dicha institución notificó el resultado a la FIFA para que luego fuese remitida a la FPF.

Jueves 21

Después de lo revelado por Chappell respecto al soborno que un dirigente de Deportivo Garcilaso habría dado a un árbitro de la Liga 1 el año pasado, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, volvió a referirse a la situación del arbitraje peruano. “Que el señor Chappell esté mostrando pruebas es importante para poder cambiar, pero las pruebas tienen que ser contundentes y no solamente caer en especulación. Sería bueno que se presenten todas las pruebas y una vez que las veamos, tomar la decisión de separar a la gente que no debería estar en el fútbol”, afirmó en Ovación.

Y en la misma línea, Víctor Hugo Carrillo, jefe instructor de árbitros y árbitros VAR de la Conar, rompió su silencio y expresó su malestar ante las acusaciones de Chappell que, desde su punto de vista, carecen de sustento veraz. “Si yo voy a acusar a alguien, primero, debo tener pruebas fehacientes y suficientes. Si dicen ‘me han contado o por ahí dicen’, eso significa más un daño que una solución. Sabemos que hay una persona que ha estado diciendo estas cosas. La presidenta y toda la Comisión deseamos, por el bien del fútbol, que dé a conocer estas pruebas, si es que la tiene”, sostuvo en Latina.

Por el momento, el problema quedó allí; pero no se descarta la revelación de más casos en los próximos días. Chappell confirmó que está conversando con la Fiscalía y la Policía Nacional a fin de continuar con las denuncias para exigir sanciones reales. “Ellos me explican que no es sencillo, porque estamos ante una mafia, una organización criminal, que involucra alcaldes, árbitros, dirigentes y va a haber algún tipo de represalia”, afirma. No obstante, desde la Conar aguardan que el exárbitro presente las pruebas fehacientes para proceder con la investigación. Como se sabe, los indicios de sobornos arbitrales se exponen ante la Comisión de Ética e Integridad de la FPF, que es la encargada de evaluar los casos. Inmediatamente, se suspende al árbitro acusado hasta que duren las investigaciones. De tener alguna responsabilidad, será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FPF, como ocurrió con Miguel Santivañez en su momento.

Unión Comercio vs. Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)





¿Qué es el proyecto de ley 6487?

A propósito de las denuncias sobre arreglo de partidos y vinculaciones de jugadores con casas de apuestas, en noviembre del 2023, la congresista Susel Paredes (Cambio Democráctico-Juntos por el Perú) presentó el proyecto de ley 6487, que incorpora al Código Penal el delito de manipulación de espectáculos deportivos. Este proyecto “propone que quien, directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé una ventaja, para sí misma o para otra persona o entidad, con el objetivo de alterar indebidamente el resultado o el curso de una competición deportiva, será castigado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”. La misma sanción se aplicará al que solicite o acepte la ventaja, promesa u oferta indebida.

El objetivo del proyecto de ley es garantizar la transparencia y el juego limpio en las competiciones deportivas y proteger la buena fe del público en general. El documento también señala que “cuando la conducta asociada a alteración del resultado deportivo fuese incurrida por acción u omisión de un deportista, personal administrativo o deportivo, entrenador, árbitro, agente o representante de deportistas, personal médico, dirigente de un club, liga o federación deportiva u otra persona, que tenga participación o influencia directa o indirecta en la actividad, evento o competición, la pena privativa de la libertad no será menor de cuatro años”.

El proyecto de ley fue presentado en noviembre del año pasado ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y no ha sido revisado hasta el momento. Para que proceda, primero debe debatirse en la respectiva comisión y luego llevarse al Pleno. Una vez aprobado por el Parlamento, será enviado al Ejecutivo para darle el visto bueno final y sea publicado como ley.

Es más, en enero de este año, Janet Rivas, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, envió un oficio a Agustín Lozano, solicitando la opinión institucional de la FPF respecto al proyecto de ley que incorpora el delito de manipulación de espectáculos deportivos; pero se desconoce si hubo una respuesta de su parte. Han pasado cuatro meses desde la presentación de aquel proyecto de ley, que podría significar una solución al problema de los amaños deportivos en general.





SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández