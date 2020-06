La Federación Peruana de Fútbol viene sumando esfuerzos para reanudar el campeonato con prontitud, sin embargo, en algunos clubes de la Liga 1 se viven momentos de tensión e incertidumbre, como lo es en el caso de Deportivo Llacuambamba, club que este año juega por primera vez en primera división.

Faltan solo cuatro días para el inicio de los entrenamientos de la Liga 1 y en Deportivo Llacuambamba aún no saben el lugar donde se llevarán a cabo los entrenamientos. Depor supo sobre la situación y se comunicó con un jugador del plantel, que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Nos quieren llevar a Llacuabamba a hacer la pretemporada y nosotros creemos que allá no existen las condiciones necesarias como para poder llevar a cabo los entrenamientos con el tema de la pandemia, no hay hospitales y es una ciudad más pequeña que Cajabamba, donde nos encontramos ahora” sostuvo el jugador.

Por otro lado, el futbolista también denunció irregularidades en el pago con respecto al mes de mayo. Precisó que llegaron a un acuerdo para una reducción de sueldo al 50%, sin embargo, este aún no se ha cancelado. “Nos deben el mes de mayo y ya pasamos la quincena de junio y todavía no recibimos ese dinero. Supuestamente van a pagar pero entro a mi cuenta y no veo nada. Es una situación que incomoda bastante”, señaló.

Cabe precisar que Depor se comunicó con el presidente del club, Hernán Saavedra, quien nos aseguró que se encuentra viendo otros temas y que lo referente al primer equipo ha sido delegado al asesor legal. “Yo estoy viendo otros temas de la comunidad sobre el coronavirus. Eso lo está viendo el asesor legal de club. No estoy al tanto, pero seguramente es así”, señaló.

Esta mañana, los directivos informaron a los jugadores que la ciudad que los albergará para los entrenamientos podría variar, y que cumplirían con los sueldos retrasados, sin embargo, hasta el momento todo ha quedado en palabras.

