Rodrigo Vilca se ha ganado la titularidad en Deportivo Municipal y en el choque ante Alianza Lima demostró de lo que está hecho, convirtiéndose en la figura del encuentro al poner en situaciones complicadas a Leao Butrón en varias oportunidades. El jugador pasa la cuarentena entrenando desde su hogar debido al aislamiento social por coronavirus, pero no deja de pensar en fútbol y habló sobre la comparación que le suelen hacer con ‘Aladino’.

“Si me comparan con Christian Cueva puede ser por el juego. Me gusta como ’10′ pero tengo varios referentes como Riquelme, Zidane, Ronaldinho, Beckham y muchos más”, sostuvo el futbolista en una entrevista con Movistar Deportes.

Por otro lado Rodrigo Vilca aseguró que se esfuerza constantemente por hacer un buen trabajo en la cancha y mostró su versatilidad, asegurando que jugaría donde lo requiera el director técnico.

“Mis compañeros me molestan que soy el engreído del ‘Chino’ Rivera, pero todos somos iguales y tenemos el cariño del ‘profe’. Las veces que me ha requerido lo he hecho bien y he aprendido mucho. En la posición que él me quiera, tengo que estar”, aseguró.

Finalmente el futbolista habló sobre la posibilidad de que sufran una reducción de sueldo debido a la pandemia del coronavirus. “Han entrado personas maravillosas al club y es algo que rescato. El año pasado que estuvimos por descender estuvieron ahí y hoy siguen cumpliendo su palabra, no nos van a descontar nada”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Farfán mandó mensaje a hinchas de Municipal

Farfán mandó mensaje a hinchas de Municipal. (Video: Prensa CDM)