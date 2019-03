A dos días del partido: ¿Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo no se jugará por falta de garantías?

El Municipal vs. Sport Huancayo , por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1, no se jugaría por falta de garantías. Así lo aseguró la Subprefecta de la región, Bertila Hijar Gonzalez, quien indicó que el duelo no se realizará con público a pesar de los esfuerzos.

Además, señaló que la única solución (inmediata) que tiene en mente, es la de que el encuentro entre ediles y huancaínos se lleve a cabo a puertas cerradas, cosa que perjudicaría al hincha que compró su entrada.

La Subprefecta de la región indicó los motivos de la suspensión del duelo. (Foto: GEC / Video: Diario Ecos - Huacho)

Municipal vs. Sport Huancayo estaba programado para este domingo a la 1:30 p.m. Sin embargo, esta repentina decisión de las autoridades locales podría generar su postergación para otra fecha.

La 'Franja' decidió cambiar de localía para poder llevar fútbol profesional a Huacho, pero (al parecer) las buenas intenciones de los involucrados en la programación del choque no fue suficiente para lograrlo.

Municipal se encuentra a mitad de tabla en la Liga 1 con 4 puntos, mientras que Sport Huancayo es uno de los últimos del certamen al sumar solo una unidad. ¿Se llegará a jugar el duelo?

