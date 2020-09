El viernes pasado, Universitario de Deportes venció (1-0) a Ayacucho FC y se llevó los tres puntos de la jornada 12, lo que le permitió seguir subiendo en la tabla de posiciones y continuar consolidándose como único puntero del campeonato.

Durante la transmisión de Movistar Deportes, Universitario de Deportes fue el centro de la conversación debido a su buen momento en la Liga 1. Es así como Diego Rebagliati habló sobre el buen juego que vienen demostrando los cremas hasta la fecha.

“Universitario de Deportes demostró un buen nivel defensivo. El gran mérito de estar punteros porque pasan las fechas y siguen ganando. El equipo se siente seguro, es un justo puntero", señaló el comentarista deportivo.

Al respecto, tras la victoria, el técnico crema, Ángel Comizzo, habló con la prensa y señaló que se siente orgulloso de lo que fecha a fecha siguen demostrando los jugadores en la cancha.

“Esto es para felicitar a los jugadores. No me canso de agradecerles por el esfuerzo que hacen. Cuando pueden jugar, juegan y cuando no, hay que luchar porque ese es el ADN del jugador de la ‘U’. Hoy se vio a un equipo con una tremenda actitud”, declaró el técnico en GOLPERU.

“Este grupo de jugadores viene sufriendo adversidades desde hace un tiempo. Ya desde la temporada anterior y hacen caso omiso a lo que pasa afuera, cierran filas y trabajan”, continuó el estrategia.

Ahora la ‘U’ se encuentra concentrada de cara al duelo del martes frente a Carlos Mannucci, en donde esperan extender su racha de victorias al hilo: los cremas van por la sexta.





VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de Muay thai en casa: cómo conectar un puño y codo giratorios