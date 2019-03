¡Toma nota! Así se jugará la fecha 7 del Torneo Apertura | Liga 1

Rueda el balón en el torneo local con la fecha 7 de la Liga 1. Alianza Lima , Universitario de Deportes y Sporting Cristal tienen duelos con duros rivales y la jornada promete goles y buen fútbol. Aquí te jugamos toda la programación para que no te pierdas ningún detalle.

El viernes Alianza Lima abra la fecha 7 de la Liga 1 recibiendo a UTC en Matute. los íntimos llegan de caer por 2-0 ante Ayacucho FC y el equipo de Franco Navarro de empatar sin goles ante Sport Huancayo.

Universitario de Deportes visita el sábado a Binacional en Juliaca. Los cremas empataron 1-1 ante Alianza Universidad en la fecha 6 y el equipo de Javier Arce ganó a Real Garcilaso y escolta al líder Sporting Cristal en la Tabla de Posiciones.

A Sporting Cristal le toca recibir a Deportivo Municipal el domingo en el Alberto Gallardo. El equipo de Claudio Vivas empató sin goles con Cantolao y la 'Academia' venció 3-1 a Sport Boys.

Liga 1: programación completa de la fecha 7 del Torneo Apertura

Viernes 29 de marzo



Alianza Lima vs. UTC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

GolPerú



Sábado 30 de marzo



Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Binacional vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño - Juliaca

GolPerú



Sport Huancayo vs. Real Garcilaso

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo

GolPerú



Melgar vs. Universidad San Martín

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA - Arequipa

GolPerú

Domingo 31 de marzo



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

GolPerú



Alianza Universidad vs. Pirata FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Heraclio Taspia - Huánuco



Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



César Vallejo vs. Cantolao

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

GolPerú



