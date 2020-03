Malas noticias para Deportivo Llacuabamba desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que este lunes emitió una resolución, nuevamente, en relación a los derechos de transmisión de los partidos del equipo ‘Minero’ en la Liga 1, en concreto al duelo por la sexta fecha frente a Ayacucho FC. Esta vez, el ente que rige el fútbol peruano multó con una fuerte suma de dinero al club, y también advirtió que podrían retirarle la Licencia Transitoria que le otorgó la Comisión.

La Federación multó a Llacuabamba con el monto de 215 mil soles (50 UIT) y le otorgó un plazo máximo de tres días para resolver el pago. Sin embargo, también advirtió con una posible desafiliación en caso vuelva a “incurrir en infracciones vinculadas a los derechos de Transmisión”, señala el comunicado.

“Se advierte al Club que en caso de nuevamente incurrir en las infracciones graves vinculadas a los derechos de Transmisión (...) perderá automáticamente y sin más trámite la Licencia transitoria otorgada por la Comisión”, señala la FPF en su tercer punto.

Deportivo Llacuabamba no tenía ningún acuerdo con GOLPERÚ para pasar sus encuentros de Primera División. No obstante, esto cambió a último momento y la Federación Peruana de Fútbol no tenía conocimiento.

Según los nuevos Estatutos, aprobados mediante la Asamblea de Bases del 14 octubre de 2019, la Federación Peruana de Fútbol es propietaria original de todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol en todas sus disciplinas. Es decir, tiene la potestad exclusiva de negociar y ceder todos los derechos que deriven de las competiciones que organiza. Descarga la resolución.