La jornada final del Torneo Clausura 2022 se jugará este domingo en el cual se decidirá al equipo campeón del segundo campeonato del año. De la misma manera, algunos clubes miran la tabla acumulada para saber si clasifican a un torneo internacional (Copa Libertadores o Sudamericana) y el equipo que jugará la revalidación.

En tal sentido, Alianza Lima vs. ADT, Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y Melgar vs. Alianza Atlético se jugará el domingo 30 en simultáneo a las 3 p. m. en el Alejandro Villanueva, Estadio Alberto Gallardo y Monumental de la UNSA, respectivamente. Estos encuentros se jugarán para saber al equipo que alzará el Clausura y si habrá final directa o una semifinal.

En el mismo horario y día, se disputará en USMP vs. Cienciano y Carlos Stein vs. Binacional. El elenco carlista y el cuadro santo están descendidos, pero el equipo cusqueño y el club de Juliaca luchan por un cupo a la Sudamericana.

