Alianza Lima vs César Vallejo se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este sábado 13 de julio desde el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 1 del Torneo de Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alianza Lima vs. César Vallejo por fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Vídeo: @ClubALoficial).