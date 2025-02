En el Estadio Eloy Molina Robles, Ayacucho FC vs. AUDH se verán las caras por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Este duelo está pactado para este lunes 17 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile). ¿Dónde será transmitido? A través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de la alternativa de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Mientras Ayacucho arrancó con un desagradable debut en su regreso a la Liga 1 al caer 1-0 ante Atlético Grau; AUDH inició bien plantándose firme ante Sporting Cristal y rescatando un empate en casa. No te pierdas cada detalle siguiendo la transmisión en Depor.

Así se vivió el último partido de Ayacucho en la Liga 1 2025. (Video: L1 Max)