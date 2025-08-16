Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 16 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano. ¡Encuentro clave para los dirigidos por Néstor Gorosito!

Alianza Lima vs. ADT se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Alianza Lima)
