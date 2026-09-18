transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p.m. en Perú, mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 9:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 10:00 p.m.. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento por el Torneo Clausura? El encuentro corresponde a la fecha 10 del campeonato y podrá seguirse mediante Liga 1 MAX. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Liga 1 MAX es la opción oficial para mirar este cruce.

Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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