Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Hoy - Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. ADT online: ver cable vía DIRECTV
Liga 1 MAX transmitirá el compromiso entre Alianza Lima vs. ADT EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p.m. en Perú, mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 9:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 10:00 p.m.. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento por el Torneo Clausura? El encuentro corresponde a la fecha 10 del campeonato y podrá seguirse mediante Liga 1 MAX. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Liga 1 MAX es la opción oficial para mirar este cruce.
Alianza Lima vs. ADT: ver transmisión Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.