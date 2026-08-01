Desde el Estadio Alejandro Villanueva - Matute, este sábado 1 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 3 del de la Liga 1 2026. ¿Cuáles son los horarios de este encuentro según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 8:30 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 9:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 10:30 p.m.; y en España podrá seguirse desde las 3:30 a.m. del domingo. Los canales de transmisión variarán según el operador. En Perú, el compromiso se verá por L1 MAX y la plataforma Liga 1 Play, mientras que también podrá seguirse mediante los operadores que incluyan la señal. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan por la Fecha 3 del Torneo Clausura vía L1 Max, DIRECTV, DGO. (Video: @alianzalima)
Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan por la Fecha 3 del Torneo Clausura vía L1 Max, DIRECTV, DGO. (Video: @alianzalima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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