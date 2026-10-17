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Canal Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. Atlético Grau: ver transmisión por DIRECTV, Movistar TV y DGO
Liga 1 MAX transmitirá el choque entre Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026. Recuerda que este encuentro está programado para este sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 8:30 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España, donde serán las 3:30 a. m. del domingo 18. Además de Liga 1 MAX, podrás seguir la transmisión por DIRECTV y Movistar TV, así como vía streaming mediante L1 Play y DGO, según la disponibilidad del servicio contratado. No recomendamos Fútbol Libre TV.
Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.