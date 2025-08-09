Desde el Estadio Las Américas, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 9 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), con alternativas digitales en plataformas como L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC se miden por el Torneo Clausura 2025. (Video: Alianza Lima)
