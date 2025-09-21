Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se enfrentan (EN VIVO| EN DIRECTO) por la fecha 10 del . Este duelo está pactado para el domingo 20 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Recuerda no verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Aquí conocerás todos los detalles, transmisión e incidencias del partido.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: L1 Max)

