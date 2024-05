Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 24 de mayo en un emocionante encuentro correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este partido será crucial para los íntimos, quienes buscan sumar para cerrar de la mejor manera el primer semestre del calendario. El encuentro comenzará a las 6:00 de la noche (hora de Perú) y será transmitido GRATIS a través de las señales de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponibles en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en sus plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el seguimiento detallado minuto a minuto, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Matemáticamente posible, Alianza Lima aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2024. En todo caso, el club victoriano también podría acceder a la Copa Sudamericana. (Video: América TV)

Alianza Lima vs Cusco FC: posibles alineaciones

Franco Saravia; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Juan Pablo Freytes; Marco Huamán, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Jesús Castillo, Ricardo Lagos; Cecilio Waterman, Hernán Barcos. Cusco FC: Andy Vidal; José Zevallos, Alan Perez, Jonathan Bilbao, Alonso Yovera; André Vasquez, Oswaldo Valenzuela, Iván Colman; Nicolás Silva, Juan Tévez, Lucas Colitto.