L1 MAX (antes Liga 1 MAX) transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. . El partido será este sábado 24 de enero desde el Estadio Alejandro Villanueva y significará la presentación de los dirigidos por Pablo Guede en la . ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por Latina TV, canal 2 de señal abierta para todo el Perú. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión del duelo? Este choque está pactado para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora peruana), dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Te lo vas a perder?

Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 | VIDEO: Inter Miami CF
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

