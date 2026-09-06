Liga 1 MAX transmitirá el compromiso entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 6 de septiembre desde las 3:00 p.m. en Perú. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento por el Torneo Clausura? El encuentro corresponde a la fecha 8 del campeonato y podrá seguirse mediante Liga 1 MAX. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Liga 1 MAX es la opción oficial para mirar este cruce.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)

¿Cómo ver Liga 1 MAX por internet para seguir Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas habilitadas para Liga 1 MAX. Solo se requiere una conexión estable a internet y una suscripción activa para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde el celular para seguir Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán ingresar a la plataforma correspondiente de Liga 1 MAX, iniciar sesión con una cuenta activa y buscar la transmisión del compromiso.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una tablet para seguir Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante las plataformas habilitadas para Liga 1 MAX. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en Smart TV para seguir Juan Pablo II vs. Alianza Lima?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la plataforma de Liga 1 MAX y disfrutar del encuentro entre Juan Pablo II y Alianza Lima en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una PC o laptop para seguir Juan Pablo II vs. Alianza Lima?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma oficial de Liga 1 MAX desde una computadora. Una vez dentro, podrás acceder a la transmisión en vivo y seguir todas las incidencias del partido.

¿Cómo ver Liga 1 MAX mediante un operador de TV para seguir Juan Pablo II vs. Alianza Lima?

Los usuarios que tengan contratado un servicio de televisión con acceso a Liga 1 MAX podrán disfrutar del encuentro desde su televisor. De esta manera, podrán seguir en vivo el duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en múltiples dispositivos para seguir Juan Pablo II vs. Alianza Lima?

Dependiendo de la plataforma y el plan contratado, los aficionados podrán acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así podrán elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Juan Pablo II y Alianza Lima.