Este miércoles 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alejandro Villanueva será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

Alianza Lima vs. Palestino juegan por un amistoso internacional. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Palestino juegan por un amistoso internacional. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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