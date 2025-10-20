Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver L1 Play gratis online
Desde el Estadio IPD de Huancayo, Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga 1 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 1:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 3:15 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 12:15 p.m. en México; a las 2:15 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver por L1 MAX (antes Liga 1 MAX) y L1 Play. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.