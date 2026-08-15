Liga 1 MAX transmitirá el choque entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7:30 p.m. en Perú. Además de Liga 1 Max, podrás seguir la transmisión mediante DIRECTV y Movistar TV, según la disponibilidad de la señal en cada servicio. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver Liga 1 Max para seguir Alianza Lima vs. UTC?

La manera más directa de acceder al partido entre Alianza Lima y UTC es mediante la señal de Liga 1 Max. Los usuarios que cuenten con el servicio podrán disfrutar del encuentro en vivo desde su televisor.

¿Cómo ver Liga 1 Max por internet para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante las plataformas digitales habilitadas para Liga 1 Max. Solo deberán iniciar sesión con una cuenta activa y buscar la transmisión del partido.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde el celular para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Los aficionados pueden utilizar las aplicaciones compatibles con Liga 1 Max desde dispositivos Android o iPhone para seguir el partido en vivo. Solo deberán ingresar con sus credenciales y buscar la señal correspondiente.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde una tablet para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante las plataformas digitales compatibles con Liga 1 Max. Esta alternativa permite seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Liga 1 Max en Smart TV para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Los usuarios de Smart TV pueden acceder a las aplicaciones compatibles con el servicio, iniciar sesión y seleccionar la transmisión de Liga 1 Max para disfrutar del partido entre Alianza Lima y UTC en una pantalla grande.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde una PC o laptop para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma digital correspondiente desde una computadora. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la señal de Liga 1 Max y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver Liga 1 Max mediante DIRECTV para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Los usuarios de DIRECTV que cuenten con la señal correspondiente podrán acceder a la transmisión de Liga 1 Max y disfrutar del partido entre Alianza Lima y UTC desde su servicio de televisión.

¿Cómo ver Liga 1 Max mediante Movistar TV para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Los clientes de Movistar TV que tengan disponible Liga 1 Max podrán sintonizar la señal y seguir en vivo el compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura.

¿Cómo ver Liga 1 Max en múltiples dispositivos para seguir Alianza Lima vs. UTC?

Dependiendo del servicio contratado, los aficionados podrán acceder a la transmisión desde televisores, celulares, tablets o computadoras. Así, podrán elegir la alternativa más cómoda para seguir el duelo entre Alianza Lima y UTC.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)