¡Video y transmisión! Este jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Liga 1 2026. ¿Cómo se puede ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura (Video: Cristal TV)
Previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura (Video: Cristal TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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