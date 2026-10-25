Este desde la 1:15 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio 25 de Noviembre es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: Alianza Lima TV)
Previa Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: Alianza Lima TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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