Desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 5:00 p.m. en México; a las 7:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver por L1 MAX (antes Liga 1 MAX) y L1 Play. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Alianza Lima vs. Cienciano por Liga 1. (Video: L1MAX)
