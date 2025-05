¡Sigue la acción en la Liga 1 2025! Con la ausencia de sus hinchas en las tribunas, Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan este sábado 17 de mayo, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, y está programado para las 3:30 de la tarde (hora local) con la transmisión por Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, disponibles en DirecTV, Claro TV, WIN y Best Cable. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a las 5:30 de la tarde. Si bien, los ‘rimenses’ vienen obteniendo buenos resultados en Liga 1, uno más será vital para sus aspiraciones. Revisa aquí, gracias a Depor, el resumen extendido y los goles del partido.

