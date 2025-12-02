Liga 1 MAX EN VIVO transmite el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, válido por los play-offs de la Liga 1 2025. ¿Qué otros canales transmiten este partido? Liga 1 MAX es el único canal con derechos de televisación de este compromiso, el cual podrás seguirlo a través de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Fanatiz, Claro Video y DGO. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. del martes 2 de diciembre del 2025 y tendrá lugar en el Estadio Nacional. ¡Sigue todas las incidencias a través de las plataformas digitales de Depor!

Liga 1 MAX transmite el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: Alianza Play)
