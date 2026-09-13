Liga 1 Max transmitirá el compromiso entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 13 de septiembre desde las 10:00 a.m. en Perú. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? El encuentro corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura y tendrá como escenario el Estadio 25 de Noviembre. La transmisión estará disponible por Liga 1 Max, además de DIRECTV y Movistar TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

¿Cómo ver Liga 1 Max por DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

La manera más directa de seguir el partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua es mediante una suscripción a DIRECTV que incluya Liga 1 Max. Los usuarios podrán sintonizar la señal correspondiente y disfrutar del encuentro en vivo desde su televisor.

¿Cómo ver Liga 1 Max por Movistar TV para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Quienes cuenten con el servicio de Movistar TV podrán acceder a Liga 1 Max si tienen contratado el paquete que incluye la señal. Solo deberán ingresar a la programación deportiva y seleccionar el canal para seguir el partido en vivo.

¿Cómo ver Liga 1 Max por internet para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales habilitadas para Liga 1 Max. Solo deberán contar con una suscripción activa y una conexión estable a internet para disfrutar de la transmisión.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde el celular para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Los aficionados pueden acceder a la plataforma de Liga 1 Max desde un smartphone compatible. Luego de iniciar sesión, deberán buscar la transmisión del compromiso para seguir todas las incidencias desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde una tablet para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario ingresar a la plataforma de Liga 1 Max, iniciar sesión y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver Liga 1 Max en Smart TV para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Los usuarios de Smart TV compatibles pueden acceder a la plataforma de Liga 1 Max e iniciar sesión para disfrutar del partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua en una pantalla más grande.

¿Cómo ver Liga 1 Max desde una PC o laptop para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Otra posibilidad es ingresar a la plataforma de Liga 1 Max desde una computadora. Tras iniciar sesión, se podrá acceder a la transmisión en vivo y seguir el encuentro sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver Liga 1 Max con una cuenta de DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Los clientes de DIRECTV que tengan acceso a Liga 1 Max podrán sintonizar la señal desde su servicio contratado. De esta manera, podrán seguir el partido en vivo desde el televisor y utilizar las opciones digitales disponibles según su plan.

¿Cómo ver Liga 1 Max en varios dispositivos para seguir Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Dependiendo de la plataforma y del plan contratado, los aficionados podrán acceder a la transmisión desde distintos equipos, como televisores, celulares, tablets y computadoras. Así, podrán elegir la opción más cómoda para seguir el duelo entre Sporting Cristal y CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)