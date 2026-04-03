Por la fecha 9 del Torneo Apertura de la , vs. (1-2) se enfrentaron este viernes 2 de abril en el Estadio Alberto Gallardo. ¿Qué canales estuvieron confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX). ¿Cómo se pudo ver este partido por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? El público pudo hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido se jugó el viernes 2 de abril desde las 11:00 p.m.

Liga 1 MAX EN VIVO, Sporting Cristal vs. CD Moquegua en directo: ver partido por Movistar TV
Liga 1 MAX EN VIVO, Sporting Cristal vs. CD Moquegua en directo: ver partido por Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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