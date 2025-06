Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga 1 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a la 1:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 10:00 a.m. en México; a las 12:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver por Liga 1 MAX y L1 Play. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Sporting Cristal vs. C. Unidos por la Liga1 2025 | Video: L1 Max