Este sábado 25 de abril desde las 3:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Juan Maldonado Gamarra es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por la Liga 1 2026, Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan en Cutervo. (Video: Sporting Cristal)
Por la Liga 1 2026, Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan en Cutervo. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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