transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento corresponde al Torneo Clausura 2026 y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Además de Liga 1 MAX, podrás seguir la transmisión mediante operadores como DIRECTV y Movistar TV, así como por Liga 1 Play, según la disponibilidad del servicio. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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