Liga 1 MAX transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido entre vs. , válido por la final de los play-offs de ida de la , por el cupo de Perú 2. ¿Qué otros canales transmiten este partido? Liga 1 MAX es el único canal con derechos de televisación de este compromiso, el cual podrás seguirlo a través de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Fanatiz, Claro Video y DGO. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. del miércoles 10 de diciembre del 2025 y tendrá lugar en el Estadio Nacional. ¡Sigue todas las incidencias a través de las plataformas digitales de Depor!

Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1. (Video: L1MAX)
