Arranca la definición por ser Perú 2. Este martes 2 de diciembre, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán la primera semifinal de play-offs de la Liga 1 2025, en el Estadio Nacional. El duelo podría ir resolviendo el finalista junto a Cusco FC para la definición por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llega a este partido luego de quedar cuarto en el acumulado detrás de Alianza Lima, Cusco FC y el campeón Universitario de Deportes. Eso sí, viene de tres victorias consecutivas: goleó 4-1 a Comerciantes Unidos de visita, venció 2-1 a Cienciano en casa y derrotó 2-1 a Atlético Grau en Sullana con un equipo alternativo.

Paulo Autuori será el encargado de poner el mejor once posible y cuenta con las novedades de Gustavo Cazonatti y Luis Iberico, quienes reaparecieron ante Grau y podrán ser utilizados por el brasileño. Además, Rafael Lutiger y Martín Távara llegaron a un acuerdo para su renovación y el próximo en sellar su continuidad sería Irven Ávila.

Alianza Lima, por su parte, derrotó 3-0 a UTC en Matute en la última fecha del Torneo Clausura, pero no le alcanzó para colocarse en segundo lugar del acumulado y clasificar directo a la final de los play-offs, donde espera Cusco FC. Eso sí, no pierde desde hace cinco compromisos (cuatro triunfos y un empate).

Néstor Gorosito alista su mejor alineación con Hernán Barcos, en principio, como alternativa en la banca de suplentes para darle su lugar como titular a Paolo Guerrero. El ‘Pirata’ no seguirá el próximo año en tienda íntima y estos play-offs serán su despedida luego de cinco temporadas consecutivas.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, válido por la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima está programado para este martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

