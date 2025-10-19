En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. se enfrentan en choque válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la . Este partido será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en L1 Play. Te recomendamos no ver el partido en Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, está pactado para el domingo 18 de octubre desde las 5:30 p.m. (horario en Perú). Revisa todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max)
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max)

TAGS RELACIONADOS